Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что журналисту Нобелю Арустамяну «собственные интересы важнее интересов канала», сообщает Telegram-канал «Матч ТВ».

Затем, уже в своём в Telegram-канале, она написала, что перед комментатором не ставили задачу «копаться в грязном белье» - нужно было показать, как и почему любовь превращается в ненависть, и как это отражается на карьере экс-игрока национальной сборной.

«Настоящий журналист - тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений. Те, кто могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории», - подчеркнула Канделаки.

Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян заявил, что решил уволиться с телеканала «Матч ТВ» из-за разногласий с руководством, сообщает RT. По его словам, интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, вместо честного разговора оказалось подобием программ «Пусть говорят» или «Окна».

