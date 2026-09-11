Русские чебуреки будут продавать в Китае в качестве стритфуда
Русские чебуреки планируют продвигать в Китае в качестве уличной еды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участников российско-китайского делового форума.
Представители туроператоров рассказали, какие российские города особенно привлекают жителей КНР. Помимо традиционно популярных Москвы и Петербурга, китайские туристы активно посещают Мурманск ради самобытной природы и путешествуют по Приморью. В свою очередь на самой оживленной туристической улице мира в китайском городе Сиань откроется Русский дом.
Деловой форум проходит в национальном центре «Россия», где встречаются сотни предпринимателей из двух стран. В фокусе обсуждения находятся сельское хозяйство, инновации, туризм и кулинарные проекты.
Ранее сообщалось, что на VII Российско-китайском форуме предпринимателей в Москве зарегистрированы 1600 человек. В форуме принимают участие около 800 компаний из двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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