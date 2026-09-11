Русские чебуреки будут продавать в Китае в качестве стритфуда

Русские чебуреки планируют продвигать в Китае в качестве уличной еды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на участников российско-китайского делового форума.

Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне

Представители туроператоров рассказали, какие российские города особенно привлекают жителей КНР. Помимо традиционно популярных Москвы и Петербурга, китайские туристы активно посещают Мурманск ради самобытной природы и путешествуют по Приморью. В свою очередь на самой оживленной туристической улице мира в китайском городе Сиань откроется Русский дом.

Деловой форум проходит в национальном центре «Россия», где встречаются сотни предпринимателей из двух стран. В фокусе обсуждения находятся сельское хозяйство, инновации, туризм и кулинарные проекты.

Ранее сообщалось, что на VII Российско-китайском форуме предпринимателей в Москве зарегистрированы 1600 человек. В форуме принимают участие около 800 компаний из двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ТуризмРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры