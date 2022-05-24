Президент Союза адвокатов призвал перевести 50% россиян из СИЗО под домашний арест

Накануне глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев признал, что в России «перебор с арестами» фигурантов уголовных дел. По его словам, судьи не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Игорь Трунов отметил, что такая проблема назрела уже давно.

«Из тех, кто сидит сейчас в СИЗО, 50% могли бы находится под домашним арестом. При этой мере пресечения у людей есть браслет, а компьютерная система отслеживает движения. Вероятность нарушить эту меру практически минимальна. Эти 50% можно смело переводить под домашний арест. Такая мера не оптимальна только для дел особо тяжких категорий, то есть неоднократные убийства, терроризм и прочее. Но каков процент тех, кто сидит в СИЗО по таким преступлениям? Не больше 10%», - сказал Трунов.

По его словам, судебная система России практически утратила свою независимость. Трунов отметил, что в СИЗО и тюрьмах часто отбывают наказания невиновные люди.