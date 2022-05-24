Президент Союза адвокатов призвал перевести 50% россиян из СИЗО под домашний арест
Из-за проблемы независимости судебной системы в СИЗО часто сажают невиновных, заявил в эфире НСН президент Союза Игорь Трунов.
Порядка 50% россиян, которые сейчас находятся в СИЗО, сидят там не за тяжкие преступления, им смело можно сменить меру пресечения на домашний арест, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев признал, что в России «перебор с арестами» фигурантов уголовных дел. По его словам, судьи не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Игорь Трунов отметил, что такая проблема назрела уже давно.
«Из тех, кто сидит сейчас в СИЗО, 50% могли бы находится под домашним арестом. При этой мере пресечения у людей есть браслет, а компьютерная система отслеживает движения. Вероятность нарушить эту меру практически минимальна. Эти 50% можно смело переводить под домашний арест. Такая мера не оптимальна только для дел особо тяжких категорий, то есть неоднократные убийства, терроризм и прочее. Но каков процент тех, кто сидит в СИЗО по таким преступлениям? Не больше 10%», - сказал Трунов.
По его словам, судебная система России практически утратила свою независимость. Трунов отметил, что в СИЗО и тюрьмах часто отбывают наказания невиновные люди.
«За стороной обвинения стоит государство и понятно, почему суды реагируют более положительно. Есть проблема независимости судебной системы и равенства сторон. Эти два компонента дают этот существенный перегиб. А он очень болезненный в том, что отбывают наказания и невиновные. Проблема очень старая. Невиновные сидят в ужасающих условиях и умирают от болезней. Судебная система очень трудно идет на уступки, чтобы выпустить больного человека. Это измеряется сотнями тысяч, а это удар по бюджету», - указал Трунов.
Также президент Союза адвокатов подчеркнул, что содержать огромное количество подозреваемых в СИЗО чрезвычайно дорого для государства и налогоплательщиков.
«Для государства и бюджета это очень дорого. Также это дорого для налогоплательщиков, которые оплачивают эту "машину ФСИН". А это доставка в суды, конвоирование. Этим конвоирам нужна зарплата, питание, одежда, пенсия. Это огромная "машина", которая стоит сумасшедших денег. Здесь разговор не просто о справедливости, но и об эффективности работы госуправления. Председатель Верховного суда затрагивает большую политическую проблему. Это проблема неэффективности и неисполнения Конституции. Фундаментальные принципы равенства, состязательности и независимости судебного процесса не работают», - резюмировал Трунов.
В I квартале 2022 года суды рассмотрели почти 25 000 ходатайств о заключении в СИЗО и удовлетворили 22 194 из них, или 90%. Согласно статистике, в январе-марте суды арестовали больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Домашний арест был назначен 3100 фигурантам уголовных дел, а залог – 32 людям.
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