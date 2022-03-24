Изрисовавшего музейные гаубицы жителя Петербурга отправили в СИЗО
Петроградский районный суд до 16 апреля арестовал жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в вандализме, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Мужчина был задержан за то, что в ночь на 2 марта вместе с подельником раскрасил в цвета украинского флага музейные гаубицы, являющиеся реликвиями Великой Отечественной войны.
По мнению следствия, задержанный действовал из соображений политической и национальной ненависти к российской армии, проводящей спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, пишут «Невские новости».
Петербуржец дал признательные показания, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Личность его подельника устанавливается.
Ранее Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против журналиста Александра Невзорова, которого подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, сообщает Ura.ru.
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