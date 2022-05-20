«Повторим ГУЛАГ?»: Правозащитник назвал причину переполненности российских СИЗО
Защитник прав человека Иван Мельников в эфире НСН призвал реже арестовывать людей.
В России действительно переполнены СИЗО, людям не хватает спальных мест, поэтому в таких учреждениях не следует держать подозреваемых в неопасных для общества деяниях. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Ранее начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин рассказал, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Так, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Москве и области, Карелии, Крыму, Татарстане и еще четырех регионах. В связи с этим Вединяпин предложил внести поправки, позволяющие чаще избирать такую меру пресечения, которая не была бы связана с заключением под стражу. Мельников подтвердил, что в Москве действительно переполнены следственные изоляторы. По его словам, это связано с тем, что людей стали чаще арестовывать.
«За последнее время московскими судами мера пресечения в виде заключения под стражу избрана намного большему количеству людей, чем в предыдущие годы. Лимит по СИЗО рассчитывается в том числе и с учетом данных по Зеленограду. Поэтому перелимит размером более чем 20% вполне реален в данных условиях. Но, наверно, даже больше, потому что члены общественных комиссий находили людей, у которых нет даже спального места в камере следственного изолятора. Или зачастую отправка в СИЗО – это средство давления. "Не хочешь признавать вину – мы тебя посадим. Пока не признаешь – мы тебя не выпустим". Конечно, это уже нарушение прав человека. Перераспределение граждан по регионам в СИЗО – невозможно, это тоже нарушение прав. У нас до вынесения приговора суда уже отправляют большое количество арестантов в соседние области. Но каково ездить за 300 километров родственникам, адвокату? Поэтому право арестованного на защиту не может быть реализовано должным образом», - рассказал он.
В связи с этим Мельников считает, что следует реже арестовывать людей, которые подозреваются по делам, не опасным для общества.
«Меньше стало приговоров, связанных с реальным лишением свободы. То есть зачастую люди посидели в СИЗО, а в итоге их приговаривают к обязательным работам или к штрафу. Надо меньше избирать меру пресечения по делам, не представляющим опасность для окружающих. Зачем держать в СИЗО подозреваемого, например, по экономическому преступлению или за небольшую кражу? У нас есть мера пресечения в виде домашнего ареста, и, если нет реального доказательства, а не предположения следователя, как это часто бывает, что человек попытается сбежать, не надо таких людей сажать в СИЗО», - отметил он.
Правозащитник также призвал провести судебную реформу в России.
«Россия выходит из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), но должна же быть какая-то альтернатива. Судебная реформа уже давно напрашивается в России. Не все меры пресечения избираются законно. По огромному количеству дел вышестоящие инстанции ее изменяют. К тому же, отношение судов стало более безразлично. Они рассматривают вопрос о содержании под стражей по пять минут. Но сейчас все меньше становится инструментов, чтобы сверху за это пожурили. Все помнят, что в СССР был ГУЛАГ, который до сих пор для всех аукается. Вопрос: "Мы хотим его повторить?" Нет, мы цивилизованное общество. Поэтому также должен быть независимый общественный контроль», - заключил Мельников.
По данным Telegram-канала «Прокуратуры Москвы», за первые четыре месяца 2022 года количество преступлений в столице сократилось почти на 4% и составило 47 тысяч 477 случаев.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если камеры столичных ночных заведений будут подключены к системе видеонаблюдения Москвы, это поможет раскрыть не только преступления, связанные с наркотиками, но и с драками и даже с пропажей людей.
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