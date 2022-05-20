«Повторим ГУЛАГ?»: Правозащитник назвал причину переполненности российских СИЗО

В России действительно переполнены СИЗО, людям не хватает спальных мест, поэтому в таких учреждениях не следует держать подозреваемых в неопасных для общества деяниях. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ранее начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин рассказал, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Так, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Москве и области, Карелии, Крыму, Татарстане и еще четырех регионах. В связи с этим Вединяпин предложил внести поправки, позволяющие чаще избирать такую меру пресечения, которая не была бы связана с заключением под стражу. Мельников подтвердил, что в Москве действительно переполнены следственные изоляторы. По его словам, это связано с тем, что людей стали чаще арестовывать.