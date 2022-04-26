Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО первого из подозреваемых в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева - Василия Стрижакова, сообщает ТАСС.
В суде посчитали, что находясь на свободе Стрижаков может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия. Судья Наталия Дударь объявила, что он будет находиться под стражей до 25 июня.
Сам Стрижаков свою вину не признал.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании шести членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»), осуществлявших приготовление к убийству журналиста Владимира Соловьева, они планировали подорвать его автомобиль
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Встреча главы ООН и Путина длилась около часа
- В Пентагоне назвали заявления о применении ядерного оружия контрпродуктивными
- Нидерланды объявили о приостановке выдачи виз россиянам
- Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО
- Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
- Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
- Великобритания обновила санкционный список по России
- Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
- СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
- Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru