Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО

В суде посчитали, что находясь на свободе Стрижаков может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия. Судья Наталия Дударь объявила, что он будет находиться под стражей до 25 июня.

Сам Стрижаков свою вину не признал.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании шести членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»), осуществлявших приготовление к убийству журналиста Владимира Соловьева, они планировали подорвать его автомобиль