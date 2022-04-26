Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО первого из подозреваемых в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева - Василия Стрижакова, сообщает ТАСС.

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В суде посчитали, что находясь на свободе Стрижаков может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия. Судья Наталия Дударь объявила, что он будет находиться под стражей до 25 июня.

Сам Стрижаков свою вину не признал.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о задержании шести членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»), осуществлявших приготовление к убийству журналиста Владимира Соловьева, они планировали подорвать его автомобиль

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