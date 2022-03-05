«Случается редко»: Иммунолог исключил развитие «черной плесени» после COVID-19
Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что осложнения после любых заболеваний определяются «бэкграундом пациента».
Редкие осложнения после инфекционных заболеваний в виде грибковых болезней обычно возникают у людей с проблемным иммунитетом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что у пациентов после заболевания COVID-19 стали выявлять редкое осложнение – мукормикоз («черную плесень») в голове. При этом, по мнению Жемчугова, у пациентов оно происходит не на фоне коронавируса.
«Любое снижение иммунитета может привести к грибковым заболеваниям. На самом деле активизация таких редких процессов от патогенных микробов и грибков бывает только у людей с очень сниженным иммунитетом. Это либо от вирусного ВИЧ, либо от иммунодефицита по любой причине: сахарный диабет, белковое истощение, онкология. Поэтому таких осложнений бояться не стоит, потому что они крайне редкие», - подчеркнул он.
Врач также отметил, что осложнения после коронавируса у людей, которые находятся в группе риска, в первую очередь, зависят от того, какое у них состояние и заболевание.
«Если это сердечно-сосудистые болезни, то в таком случае могут возникать инфаркты головного мозга, легких, сердца. Если у человека онкология, то необходимо посмотреть на стадию заболевания. Может быть, осложнение - это побочный эффект от химиотерапии. То есть все осложнения определяются бэкграундом пациента и должны предусматриваться лечащим врачом. Уже заранее нужно работать над тем, чтобы уменьшить вероятность возникновения осложнений. Этим нужно заниматься после окончания острой вирусной инфекции в рамках лечения постковидного синдрома», - объяснил иммунолог.
При этом он добавил, что чаще всего пациенты не сталкиваются с тяжелыми последствиями после «омикрона».
«Если у человека до заболевания «омикроном» не было много проблем со здоровьем, то ковид не дает тяжелые осложнения на организм. Сейчас самая большая проблема в том, что после «омикрона» может быть грипп, который в этой ситуации может протекать тяжелее и с осложнениями, потому что иммунитет уже поврежден коронавирусом. Поэтому надо вовремя проводить диагностику заболевания, иначе может быть потеряно время на лечение другой болезни», - заключил Жемчугов.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончится в самое ближайшее время, к лету уже можно будет снять маски.
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