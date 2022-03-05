«Случается редко»: Иммунолог исключил развитие «черной плесени» после COVID-19

Врач также отметил, что осложнения после коронавируса у людей, которые находятся в группе риска, в первую очередь, зависят от того, какое у них состояние и заболевание.

«Если это сердечно-сосудистые болезни, то в таком случае могут возникать инфаркты головного мозга, легких, сердца. Если у человека онкология, то необходимо посмотреть на стадию заболевания. Может быть, осложнение - это побочный эффект от химиотерапии. То есть все осложнения определяются бэкграундом пациента и должны предусматриваться лечащим врачом. Уже заранее нужно работать над тем, чтобы уменьшить вероятность возникновения осложнений. Этим нужно заниматься после окончания острой вирусной инфекции в рамках лечения постковидного синдрома», - объяснил иммунолог.

При этом он добавил, что чаще всего пациенты не сталкиваются с тяжелыми последствиями после «омикрона».