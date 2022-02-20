Иммунолог: невозможно одновременно заболеть коронавирусом и гриппом
Заразиться COVID-19 и гриппом одновременно невозможно, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова.
По его словам, одновременно болеть двумя болезнями технически не получится, потому что одна из них начнет вытеснять другую. Однако некоторое время вирусы коронавируса и гриппа могут вместе находиться в слизистых и определяться благодаря ПЦР-тесту. При этом повторно сделанное тестирование должно показать, что вирус остался только один.
При этом врач отметил, что имеется риск того, что после выздоровления от одного заболевания, организм атакует другое. В этот момент существует высокая вероятность, что болезнь пройдет в тяжелой форме.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро передается.
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