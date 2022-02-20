Стало известно о влиянии коронавируса на течение желудочных болезней

Повышенное тромбообразование при COVID-19 может оказывать негативное влияние на течение желудочных болезней, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главного врача-гастроэнтеролога департамента здравоохранения Москвы, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Бордина.

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По этой причине при лечении коронавируса нового типа назначают улучшающие кровоток препараты. «…Это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания [желудочного] — сообщил медик.

По его словам, что рак желудка можно выявить на ранней стадии и вылечить при правильной профилактике.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам будут выплачены компенсации, сообщает пресс-служба администрации города.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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