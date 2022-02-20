Стало известно о влиянии коронавируса на течение желудочных болезней
Повышенное тромбообразование при COVID-19 может оказывать негативное влияние на течение желудочных болезней, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главного врача-гастроэнтеролога департамента здравоохранения Москвы, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Бордина.
По этой причине при лечении коронавируса нового типа назначают улучшающие кровоток препараты. «…Это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания [желудочного] — сообщил медик.
По его словам, что рак желудка можно выявить на ранней стадии и вылечить при правильной профилактике.
Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавшим при обследовании желудка пациентам будут выплачены компенсации, сообщает пресс-служба администрации города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru