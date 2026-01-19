Юрист оценил шансы Лерчек на компенсацию за поврежденные часы

Блогерша Лерчек может потребовать компенсацию за часы, которые были повреждены при обыске, рассказал «Газете.Ru» адвокат Александр Кудряшов. По его словам, при наличии доказательств возможна как частичная, так и полная компенсация их стоимости.

Юрист отметил, что у Лерчек также есть высокие шансы на возврат изъятых при обыске вещей, если следственные действия с ними завершены и они не признаны вещественными доказательствами. В таком случае, как пояснил адвокат, процессуальная необходимость их хранения отпадает, а ходатайства о возврате нередко удовлетворяются в течение нескольких месяцев.