Юрист оценил шансы Лерчек на компенсацию за поврежденные часы
Блогерша Лерчек может потребовать компенсацию за часы, которые были повреждены при обыске, рассказал «Газете.Ru» адвокат Александр Кудряшов. По его словам, при наличии доказательств возможна как частичная, так и полная компенсация их стоимости.
Юрист отметил, что у Лерчек также есть высокие шансы на возврат изъятых при обыске вещей, если следственные действия с ними завершены и они не признаны вещественными доказательствами. В таком случае, как пояснил адвокат, процессуальная необходимость их хранения отпадает, а ходатайства о возврате нередко удовлетворяются в течение нескольких месяцев.
Компенсация за повреждение часов, по словам Кудряшова, возможна при доказанности того, что ущерб возник именно в ходе обыска или последующего хранения и был следствием ненадлежащего обращения. Размер выплат может составлять от 30% до 100% рыночной стоимости часов на момент изъятия и определяться либо по стоимости ремонта с учетом утраты товарной ценности, либо по полной стоимости — если восстановление невозможно или экономически нецелесообразно.
Адвокат подчеркнул, что основной сложностью в подобных делах является доказывание момента возникновения повреждений, для чего, как правило, требуется независимая экспертиза. О подаче Лерчек ходатайства о возврате изъятых украшений стало известно 19 января — блогерша заявляла, что отказалась принять вещи из-за обнаруженных повреждений, а ее представитель указывал на необходимость средств для содержания детей и оплаты лечени, передает «Радиоточка НСН».
