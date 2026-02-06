Полвека ждать не придется? Трунов назвал условия отмены запрета Сабурову
Сабурову может помочь PR-фон, связанный с раскаянием и усилением патриотизма, однако связь запрета с нацбезопасностью уменьшает шансы на его отмену, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил НСН, в каком случае казахстанскому комику Нурлану Сабурову могут отменить 50-летний запрет на въезд в Россию.
Сабурова ранее задержали в московском аэропорту Внуково после возвращения из Дубая. Оказалось, что юмористу запретили въезд в Россию на полвека. Официальная формулировка гласит, что это решение принято в интересах национальной безопасности страны и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. СМИ же указывают на миграционные нарушения и шутки об СВО и патриотизме. Трунов объяснил, поможет ли Сабурову, если он извинится, станет «патриотичнее» или попытается подать на гражданство РФ.
«Это полезно как PR-фон или как аргумент "изменились обстоятельства/риски", но само по себе не является юридическим основанием отмены решения. Орган отменяет запрет не за "раскаяние", а потому что основание отсутствует, не доказано или отпало, либо мера несоразмерна, либо решение незаконно по процедуре. Чтобы получить гражданство, нужно законно находиться в РФ и пройти процедуру, а запрет на въезд блокирует возможность выполнить эти условия. Подача заявления из-за границы возможна, но ограничена законом, если имеют место действия или позиции, которые создают угрозу безопасности РФ», - пояснил адвокат.
По его словам, отмена запрета может произойти и во внесудебном порядке.
«Отменить этот запрет раньше 50 лет можно внесудебно, если обстоятельства отпали или решение было признано ошибочным или избыточным. Орган может отменить своё решение, это редко, но бывает, например, в связи с ошибкой данных, погашением штрафов, неверным учетом выезда/въезда и т.п. Оспорить это решение можно и в суде. Были случаи, когда отменяли решение через 1–3 года, по "процедурным дефектам". Суд оценивает обстоятельства личности и семьи, наличие детей, эта линия усилена Конституционным судом. Если запрет связан с нацбезопасностью, то отмена через год-два возможна, но статистически это наиболее трудная категория: мотивировка часто закрытая, доказательства — "служебные", суды дают органам более широкий простор усмотрения», - заключил собеседник НСН.
На фоне новостей о Сабурове журналисты пытаются найти шутки, за которые ему могли бы запретить въезд в Россию. В этой связи СМИ указывают на шутку комика в Дубае о патриотизме, когда он запел песню «Матушка Земля», припоминают его слова о героях ДНР и отказ высказать свою позицию об СВО, из-за чего над Сабуровым иронизировала журналистка Ксения Собчак, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над Курской областью
- В Британии прошли обыски у бывшего посла в США, дружившего с Эпштейном
- Полвека ждать не придется? Трунов назвал условия отмены запрета Сабурову
- В Кремле опровергли проведение новых переговоров по Украине в США
- «Палка о двух концах»: Почему паритет в авиаперевозках может ухудшить ситуацию
- Суд в Москве назначил дату слушания по делу блогера Гасанова
- СМИ: Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов
- «Это прорыв!»: Как Россия первой сделала препарат для лечения болезни Бехтерева
- Депутат Кирьянов раскрыл, что даст эксперимент по 3D-печати домов
- Рост реальных зарплат в России в ноябре составил 5,8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru