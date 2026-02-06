«Это полезно как PR-фон или как аргумент "изменились обстоятельства/риски", но само по себе не является юридическим основанием отмены решения. Орган отменяет запрет не за "раскаяние", а потому что основание отсутствует, не доказано или отпало, либо мера несоразмерна, либо решение незаконно по процедуре. Чтобы получить гражданство, нужно законно находиться в РФ и пройти процедуру, а запрет на въезд блокирует возможность выполнить эти условия. Подача заявления из-за границы возможна, но ограничена законом, если имеют место действия или позиции, которые создают угрозу безопасности РФ», - пояснил адвокат.

По его словам, отмена запрета может произойти и во внесудебном порядке.

«Отменить этот запрет раньше 50 лет можно внесудебно, если обстоятельства отпали или решение было признано ошибочным или избыточным. Орган может отменить своё решение, это редко, но бывает, например, в связи с ошибкой данных, погашением штрафов, неверным учетом выезда/въезда и т.п. Оспорить это решение можно и в суде. Были случаи, когда отменяли решение через 1–3 года, по "процедурным дефектам". Суд оценивает обстоятельства личности и семьи, наличие детей, эта линия усилена Конституционным судом. Если запрет связан с нацбезопасностью, то отмена через год-два возможна, но статистически это наиболее трудная категория: мотивировка часто закрытая, доказательства — "служебные", суды дают органам более широкий простор усмотрения», - заключил собеседник НСН.

На фоне новостей о Сабурове журналисты пытаются найти шутки, за которые ему могли бы запретить въезд в Россию. В этой связи СМИ указывают на шутку комика в Дубае о патриотизме, когда он запел песню «Матушка Земля», припоминают его слова о героях ДНР и отказ высказать свою позицию об СВО, из-за чего над Сабуровым иронизировала журналистка Ксения Собчак, отмечает «Радиоточка НСН».

