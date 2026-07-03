Без круассанов, бабл-ти и милкшейков: Как уберечь детей от диабета
Марият Мухина перечислила НСН любимые у детей продукты, которые вызывают скачки инсулина в крови и являются шагом к диабету.
Диетолог Марият Мухина заявила НСН, что резкие скачки инсулина со временем истощают поджелудочную железу и являются серьёзным фактором риска развития диабета.
Заболеваемость диабетом среди молодых россиян за последние 10 лет выросла вдвое, сообщили «Известиям» в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Основной прирост приходится на диабет второго типа, который еще недавно считался болезнью пожилых, а сегодня нередко выявляется даже у детей. Мухина отметила, что лето ассоциируется с лёгкими и освежающими лакомствами, но некоторые из них могут нести скрытую угрозу для здоровья.
«Сейчас, летом, многие часто употребляют мороженое и всевозможные коктейли на его основе, в том числе милкшейки. Отдельного внимания заслуживают популярные напитки бабл‑ти: шарики тапиоки очень крахмалистые, а сам напиток содержит большое количество красителей и ароматизаторов. Значительно повышают риск развития диабета и чипсы — в них содержатся канцерогены. Особенно опасны чипсы из картофельного пюре: по своей текстуре они напоминают печенье. Такие чипсы вызывают привыкание из‑за содержания глутамата. Всё это приводит к повышению уровня сахара в крови. Их часто съедают в больших количествах, поскольку они не дают чувства насыщения. В результате очень быстро возникает чувство голода, происходят резкие скачки инсулина, что со временем истощает поджелудочную железу», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, любимые многими детьми сладости и выпечка могут казаться безобидными, однако их состав и влияние на организм далеко не так просты.
«Очень часто дети любят круассаны. Этот продукт, хоть и считается частью французской кухни, по своему воздействию на организм работает как "сахарная бомба": внутрь кладут шоколад и миндаль, а сверху посыпают сахарной пудрой. Всё это очень быстро повышает концентрацию глюкозы в крови и истощает клетки, вырабатывающие инсулин. Огромное количество сахара содержится и в творожных сырках — кроме добавленного сахара, в них есть и молочный сахар (лактоза). В настоящее время стремительно растёт уровень подросткового ожирения, и педиатры всерьёз обеспокоены этой тенденцией. Уже каждый второй школьник имеет избыточный вес, а это — серьёзный фактор риска развития диабета», — указала диетолог.
Мухина также обратила внимание на то, что даже «полезные» сладости могут быть опасны, так как как скрытые углеводы способны повлиять на уровень сахара в крови.
«Существуют так называемые ПП‑батончики — например, из воздушного риса с изюмом и мёдом. Их удобно брать с собой для быстрого перекуса. На упаковке может быть указано, что батончик не содержит добавленного сахара, но в нём всё равно много натуральных сахаров и углеводов. Такие продукты мгновенно усваиваются, а значит, несут риск развития сахарного диабета. Например, гликемический индекс фиников гораздо выше, чем у сахара. Многие мамы кладут финики детям в школу, полагая, что это полезный перекус. Однако такой выбор может, напротив, приближать риск развития диабета», — заключила эксперт.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.
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