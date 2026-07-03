Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько арестовали по делу о мошенничестве

При ударе БПЛА по рынку в Токмаке Запорожской области погибли пять человек, еще 18 пострадали

В семи регионах в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь

В российских регионах вырос интерес к аренде самокатов

Врачам предложили выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом

Россиянам рассказали, как хранить виниловые пластинки в жаркую погоду