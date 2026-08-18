СМИ: РФ разместила фрегат с гиперзвуковыми ракетами в Балтийском море

Судно оснащено крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами», способными нести ядерный заряд. Корабль заметили у побережья немецкого туристического острова Фемарн. «Адмирал Касатонов» может не только наносить удары на большие расстояния, но и вести противолодочную борьбу.

Фрегат, ранее использовавшийся для сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и Ла-Манше, шел с отключенным передатчиком местоположения. Это второй российский военный корабль, переброшенный в Балтийское море за последние недели. В конце июля туда направили эсминец «Адмирал Левченко».

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

