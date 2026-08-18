СМИ: В НАТО разработали план на случай войны с Россией
Североатлантический альянс разработал детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией, сообщает Bild.
По данным издания, он получил название Nato Land Warfighting Concept (Концепция наземных боевых действий НАТО). Разработку концепции возглавил американский майор Эндрю Пингрей. В документе указаны три основные стратегии, которые Альянс может применить в случае начала боевых действий.
В качестве одного из сценариев рассматривается наступление Москвы в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве. На первом этапе NATO намерено сосредоточиться на противодействии РФ. Для этого планируется использовать истребители, ракеты и беспилотники для вывода из строя российских ракетных комплексов.
Одной из основных целей называется Калининградская область. Вдоль границ с Россией и Беларусью предполагается создать «автономную зону», которая должна стать защитным барьером. В ней планируется использовать исключительно беспилотники и автономную технику. Если российские подразделения продолжат продвижение, то их предполагается сдерживать с помощью БПЛА и роботов.
Следующий этап предусматривает атаки на военные объекты и пункты снабжения внутри российской территории. В числе целей — аэродромы, оборонные предприятия, мосты и железнодорожная инфраструктура, используемая для переброски войск. Альянс также намерен использовать спецподразделения.
Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна готовится к потенциальной войне, но надеется, что она не начнется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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