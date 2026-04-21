Врач объяснил, почему быстрые перекусы ведут к перееданию

Быстрый прием пищи и незаметные перекусы могут нарушать чувство насыщения и приводить к перееданию, поскольку сигналы сытости формируются не сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Александр Калюжин.

По его словам, организм начинает подавать сигналы о насыщении только через 15–20 минут после начала еды. Если человек ест слишком быстро, он успевает получить избыточное количество калорий до появления чувства сытости. При этом перекусы часто не воспринимаются как полноценный прием пищи, из-за чего общая калорийность рациона незаметно растет.