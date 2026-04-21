Врач объяснил, почему быстрые перекусы ведут к перееданию
Быстрый прием пищи и незаметные перекусы могут нарушать чувство насыщения и приводить к перееданию, поскольку сигналы сытости формируются не сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Александр Калюжин.
По его словам, организм начинает подавать сигналы о насыщении только через 15–20 минут после начала еды. Если человек ест слишком быстро, он успевает получить избыточное количество калорий до появления чувства сытости. При этом перекусы часто не воспринимаются как полноценный прием пищи, из-за чего общая калорийность рациона незаметно растет.
Калюжин отметил, что даже небольшой избыток энергии — около 200-300 килокалорий в день — со временем приводит к накоплению жировой ткани. Кроме того, такие перекусы нередко связаны со стрессом и эмоциональным напряжением.
Он добавил, что в подобных ситуациях усиливается выработка гормонов, влияющих на аппетит, а выбор продуктов чаще падает на сладости и фастфуд. Это вызывает резкие колебания уровня глюкозы и усиливает чувство голода, что в итоге может привести к постепенному набору веса и развитию ожирения, передает «Радиоточка НСН».
