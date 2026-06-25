«Сотни каждый год»: Сколько россиян становятся инвалидами из-за неправильного питания
Ежегодно в России признают инвалидами порядка 600–700 тысяч человек из-за неправильного питания, сказал НСН Андрей Продеус.
Люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Каждый год появляется около 600-700 инвалидов. Более 50% инвалидизации в России – алиментарно зависимые заболевания. Болезни, которые происходят вследствие неверного питания. Это диабет первого типа, ожирение, атеросклероз, виды поражения сосудов, связанные с лишним весом, инсульты и инфаркты», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, дети сегодня в особенной группе риска.
«Особенно страдает молодое поколение. Это проблема не только и не столько России, а всего мира. Количество детей с избыточной массой тела увеличивается до такой степени, что министерство здравоохранения и специализированные ведомства поднимают вопрос, что нам нужно ввести врача нутрициолога, диетолога, оценить отдельно состояние здоровья детей. Потому что гаджеты, гиподинамия и неправильное питание приводит к лишнему весу», - подчеркнул он.
Ранее диетолог Марият Мухина рассказала НСН, что знакомство с фастфудом в детстве приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте.
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