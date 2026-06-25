«Каждый год появляется около 600-700 инвалидов. Более 50% инвалидизации в России – алиментарно зависимые заболевания. Болезни, которые происходят вследствие неверного питания. Это диабет первого типа, ожирение, атеросклероз, виды поражения сосудов, связанные с лишним весом, инсульты и инфаркты», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, дети сегодня в особенной группе риска.

«Особенно страдает молодое поколение. Это проблема не только и не столько России, а всего мира. Количество детей с избыточной массой тела увеличивается до такой степени, что министерство здравоохранения и специализированные ведомства поднимают вопрос, что нам нужно ввести врача нутрициолога, диетолога, оценить отдельно состояние здоровья детей. Потому что гаджеты, гиподинамия и неправильное питание приводит к лишнему весу», - подчеркнул он.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала НСН, что знакомство с фастфудом в детстве приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте.

