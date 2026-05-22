Ранний прием фастфуда приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.

Ученые Университетского колледжа Корка установили, что высококалорийное питание с большим содержанием жиров и сахара в детском возрасте вызывает долгосрочные изменения в мозговых структурах, регулирующих аппетит. Эти изменения сохраняются во взрослом возрасте даже после перехода на здоровую диету. Об этом сообщает журнал Science Daily. Мухина подтвердила выводы коллег.