«Страдает гипоталамус»: Диетолог описала влияние фастфуда на организм
Вредная пища вызывает необратимые последствия у детей, заявила НСН Марият Мухина.
Ранний прием фастфуда приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.
Ученые Университетского колледжа Корка установили, что высококалорийное питание с большим содержанием жиров и сахара в детском возрасте вызывает долгосрочные изменения в мозговых структурах, регулирующих аппетит. Эти изменения сохраняются во взрослом возрасте даже после перехода на здоровую диету. Об этом сообщает журнал Science Daily. Мухина подтвердила выводы коллег.
«Высококалорийная пища и фастфуд у детей вызывает саркопеническое ожирение, что приводит к утрате мышечной массы. Возникают метаболические нарушения, которые приводят к тому, что у детей формируется выброс эндорфинов при поглощении такой еды. Они становятся “сладкими пьяницами”, зависимыми от фастфуда. Обмен веществ целиком меняется, молодеет инфаркт, атеросклероз. Это все связано с увеличением глюкозы в крови, которая не может проникнуть в клетки тела. Поэтому и страдает гипоталамус, потому что там расположен центр голода и насыщения. А для детей вредно ходить в фастфуд даже раз в неделю. Более того, им потом тяжело садиться на диету, потому что для этого требуется усилие воли, а на это расходуется глюкоза. Организм снова начинает хотеть быстро ее потреблять», — отметила она.
Ранее Мухина оценила в эфире НСН пользу и вред модной «библейской диеты».
