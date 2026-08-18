«Ростех» заявил о разработке мобильных электроподстанций на фоне атак БПЛА
Энергетическая «скорая помощь» на случай блэкаута появилась в России, сообщает «Ростех».
Речь идет о запуске серийного производства мобильных электроподстанций. Они предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Комплексы могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений.
Это позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Электроподстанции адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения.
«Ростех» отмечает, что применение систем «особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА». По расчетам экспертов, наличие на балансе региона 2-4 мобильных подстанций способно закрыть любую аварийную потребность.
Ранее на Кубани электроподстанция загорелась из-за падения обломков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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