Диетолог перечислил полезную еду, мешающую похудеть

Авокадо может замедлить потерю веса, если съедать более половины плода в день. Об этом заявил специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран, сообщило издание «Вечерняя Москва».

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Также, подчеркнул диетолог, помехой в похудении могут стать свежевыжатые соки, поскольку они резко увеличивают уровень глюкозы в организме, а также еда с низким процентом жирности, которая часто содержит много сахара.

Кроме того, повышенной калорийностью при всей их полезности обладают протеиновые перекусы, а также гранола (овсяные хлопья, запеченные с медом или сиропом) и мюсли.

Ранее диетолог Прия Тью перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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