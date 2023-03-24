Диетолог перечислил полезную еду, мешающую похудеть
Авокадо может замедлить потерю веса, если съедать более половины плода в день. Об этом заявил специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран, сообщило издание «Вечерняя Москва».
Также, подчеркнул диетолог, помехой в похудении могут стать свежевыжатые соки, поскольку они резко увеличивают уровень глюкозы в организме, а также еда с низким процентом жирности, которая часто содержит много сахара.
Кроме того, повышенной калорийностью при всей их полезности обладают протеиновые перекусы, а также гранола (овсяные хлопья, запеченные с медом или сиропом) и мюсли.
Ранее диетолог Прия Тью перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей.
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