Диетологи раскрыли секрет правильного употребления смесей сухофруктов и овощей
О пользе и нормах употребления смесей сухофруктов рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина газете «Известия».
По ее словам, нет доказательств, что подобные смеси укрепляют иммунитет с учетом того, что входящие в них сухофрукты, как правило, прошли термическую обработку. Это значит, что до 60–70% витаминов и микроэлементов эти компоненты утратили.
При этом входящие в смеси оливковое масло, курага, изюм и орехи восполняют недостаток пищевых волокон и оказывают положительное влияние на работу пищеварительной системы.
Гепатолог Сергей Вялов рекомендует в сутки съедать по 100–200 г смесей, но чеснок в сушеные продукты добавлять не рекомендует, а советует употреблять в свежем виде.
«Если считаете его полезным для себя, то просто съедайте головку за обедом. Хотите, чтобы он смешался с другими ингредиентами? Эта проблема тоже решается: ешьте нужные вам продукты через короткие промежутки времени, но по отдельности», – отмечает эксперт.
По его мнению, витамины и клетчатка в овощах и фруктах при механической обработке ингредиентов и хранении смесей в холодильнике сохраняется.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в холодильнике не стоит хранить томаты и хлеб, так как они при попадании в холод быстро потеряют свои вкусовые качества, сообщает «Вечерняя Москва».
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