«Пушкин» стал главным словом 2024 года по версии Института русского языка
Слово «Пушкин» стало главным словом 2024 года по версии Государственного института русского языка имени Александра Пушкина. Об этом в аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба вуза.
Кроме того, ключевыми словами года стали квадробер, выборы, искусственный интеллект и семья. Выборка проводилась на основе анализа соцсетей и СМИ. С именем поэта лишь за последний месяц связано свыше 10 млн запросов в поисковой строке. По мнению экспертов, слово «Пушкин» сильнее всего повлияло в 2024 году на российское общество.
Попадание в рейтинг слова «семья» объяснили проведением в России Года семьи. Слово «выборы» стало популярным в связи с выборами президентов России и США.
Впервые в подборку попало слово «квадробер» из-за популярности и новизны явления. При этом аббревиатура «ИИ» и словосочетание «искусственный интеллект» находятся в рейтинге с ноября 2022 года.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал «осенним обострением» жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы
- «Пушкин» стал главным словом 2024 года по версии Института русского языка
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 34 540 военнослужащих
- Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом по обвинению в изнасиловании
- В Адыгее в детском саду обвалился пол
- СМИ: Два человека ранены в результате конфликта со стрельбой в ТЦ Каменск-Уральска
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете
- Лантратова: Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы
- Россиянин предстанет перед судом за дискредитацию армии и экстремизм
- СМИ: Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru