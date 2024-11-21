«Пушкин» стал главным словом 2024 года по версии Института русского языка

Кроме того, ключевыми словами года стали квадробер, выборы, искусственный интеллект и семья. Выборка проводилась на основе анализа соцсетей и СМИ. С именем поэта лишь за последний месяц связано свыше 10 млн запросов в поисковой строке. По мнению экспертов, слово «Пушкин» сильнее всего повлияло в 2024 году на российское общество.

Попадание в рейтинг слова «семья» объяснили проведением в России Года семьи. Слово «выборы» стало популярным в связи с выборами президентов России и США.

Впервые в подборку попало слово «квадробер» из-за популярности и новизны явления. При этом аббревиатура «ИИ» и словосочетание «искусственный интеллект» находятся в рейтинге с ноября 2022 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал «осенним обострением» жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

