На маркетплейсах появился мерч с Путиным и «Орешником»

Так, в интернет-магазинах покупателям предлагают футболки с цитатой главы государства «Ответ всегда будет», а также с изображением Путина на фоне ракетного пуска с фразой «Крепкий "Орешник"».

Ранее российский лидер сообщил, что в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной РФ нанесла по заводу «Южмаш» в Днепре удар ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

