На маркетплейсах появился мерч с Путиным и «Орешником»

Мерч с президентом Владимиром Путиным и новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» появился на российских маркетплейсах.

«Кто первый даст заднюю?»: Путин напугал Запад гиперзвуковым «Орешником»

Так, в интернет-магазинах покупателям предлагают футболки с цитатой главы государства «Ответ всегда будет», а также с изображением Путина на фоне ракетного пуска с фразой «Крепкий "Орешник"».

Ранее российский лидер сообщил, что в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной РФ нанесла по заводу «Южмаш» в Днепре удар ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Интернет-торговляВладимир Путин

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