На маркетплейсах появился мерч с Путиным и «Орешником»
22 ноября 202412:20
Мерч с президентом Владимиром Путиным и новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» появился на российских маркетплейсах.
Так, в интернет-магазинах покупателям предлагают футболки с цитатой главы государства «Ответ всегда будет», а также с изображением Путина на фоне ракетного пуска с фразой «Крепкий "Орешник"».
Ранее российский лидер сообщил, что в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной РФ нанесла по заводу «Южмаш» в Днепре удар ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru