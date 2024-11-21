Милонов объяснил, почему россиянки выбирают скуфов для отношений
Россиянки все чаще обращают внимание на зрелых мужчин, поскольку предпочитают «состоятельных и уверенных», а не «молодых, симпатичных и не слишком умных», заявил в эфире радио «Говорит Москва» депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Скуф не будет сильно настырным, он уже состоявшийся в жизни. Понятно, скорее всего, он с недвижимостью, с каким-то бизнесом, в отличие от молодого, бестолкового, симпатичного, но со съемной квартирой», — сказал он.
Как добавил Милонов, подобная тенденция является противоречивой, поскольку брак молодой девушки с более старшим партнером будет неравным.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс сообщила «Радиоточке НСН», что нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, допустима и разница в 12 лет, а вот 20 и более – это уже критично.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru