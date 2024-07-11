«Слово года» в 2024 году выберут Швыдкой и нейросеть

В России стартовала федеральная акция «Слово года», в 2024 году вместе с экспертами его будет выбирать искусственный интеллект, говорится в релизе организаторов, который имеется в распоряжении НСН.

Базу слов за 2024 год выберут с помощью ИИ. Их будут искать в соцсетях, бестселлерах художественной и нон-фикшн литературы, самых популярных публикациях СМИ и словарях. Критериями выбора «Слова года» будут его актуальность, популярность и влияние на общество и культуру.

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В рабочую группу проекта вошли экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, писатель и философ Юрий Вяземский, а также другие эксперты.

В числе организаторов: импринт «Лингва» (входит в издательскую группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения».

В 2023 году Институт русского языка имени Пушкина назвал словом года «нейросеть», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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