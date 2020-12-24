В Роспотребнадзоре объяснили антирекорды по COVID-19

Предпраздничная активность россиян привела к резкому росту заболеваемости коронавирусом, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер», - цитирует его «Интерфакс».

Специалист призвал россиян провести новогодние праздники «максимально спокойно», чтобы избежать нового всплеска заболеваемости. В частности, стоит воздержаться от походов в гости, ограничить число гостей у себя, не посещать многолюдные места, а в торговых центрах и транспорте следует соблюдать социальную дистанцию и носить маски, уточнил Горелов.

В четверг, 24 декабря, в России был зафиксирован рекордный суточный прирост по числу новых заражений (+29 935) и летальных исходов (+635), отмечает Ura.ru. Антирекорд по новым случаем заражения обновлён и в Москве (+ 8 203 новых больных).

