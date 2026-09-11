Не для «яблок»: Какие преимущества даст россиянам переход на 5G
Связь пятого поколения позволит россиянам скачивать тяжелые видеофайлы за минуты, но владельцы iPhone не смогут оценить эти преимущества, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
Китайские смартфоны на платформе Android уже поддерживают сервисы связи 5G, которые предоставляют абонентам рекордную скорость интернета, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Сервисы связи 5G заработали в 16 городах России, сообщило Минцифры. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G доступна абонентам «Мегафона», «Билайна» Т2 и МТС. В Новосибирске и Казани — «Мегафона» и МТС, в Самаре — «Билайна» и «Мегафона», в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафона», в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2, в Уфе — МТС, а в Ярославле — «Билайна». Муртазин объяснил, почему обладатели iPhone не смогут оценить преимущества 5G.
«Китайские смартфоны на Android уже поддерживают 5G. Позднее это станет доступно и для обладателей Samsung. Компания Apple ушла из России, поэтому вероятность, что они будут работать и включат 5G для iPhone, нулевая. Хотя там появляется иконка 5G, в реальности скорости нет. Сейчас мы в переходном периоде от четвертого поколения связи к пятому, весь мир прошел через это 6-8 лет назад. Скорость теперь будет выше. Появление 5G разгрузит 4G сети от тяжелых абонентов, которые будут стремиться пользоваться пятым поколением», - сказал он.
Собеседник НСН также уточнил, в каких случаях абоненты будут особенно заинтересованы в связи пятого поколения.
«Обычному человеку, который пользуется интернетом, чтобы переписываться в мессенджере, отправлять фотографии и видео 5G особо не нужен. Для всего этого достаточно текущих скоростей. Но есть и более продвинутые абоненты, которые снимают или скачивают видео. Для примера – «Мегафон» проапгрейдил сеть четвертого поколения в Шереметьево. Теперь средние скорости сравнимы с 5G, и уже можно оценить преимущества. Допустим, человек за пять минут до посадки в самолет в Пекин вспоминает, что не успел скачать сериал на 8 часов в хорошем качестве. Раньше пассажир бы не дергался, понимая, что загрузить видео не успеет. Для этого необходимо было бы 1,5 часа. Сейчас он может сделать это за 5-10 минут», - отметил Муртазин.
По его словам, вслед за переходом на 5G в регионах России могут отказаться и от мер по ограничению мобильного интернета.
«Будет ли в пятом поколении связи безлимитный интернет, и сколько он будет стоить – пока непонятно. Тарифы еще устанавливаются. В данный момент один оператор берет за услугу 200 рублей сверх ежемесячной оплаты. В регионах, где регулярно происходят блокировки мобильного интернета, услуга будет продвигаться тяжело. Однако брезжит надежда - чиновники начали обсуждать, насколько действенны меры по блокировке мобильного интернета. Это влияет на экономику, приводит к росту наличных на руках, что для государства крайне плохо. Поэтому, вероятно, в начале следующего года примут решения о постепенном отказе от ограничений мобильного интернета», - сообщил он.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с НСН подчеркнул, что сначала покрытие 5G будет более точечным, не глобальным, и для тех, кому понадобится новое поколение, тариф точно будет дороже.
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