Не для «яблок»: Какие преимущества даст россиянам переход на 5G

Сервисы связи 5G заработали в 16 городах России, сообщило Минцифры. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G доступна абонентам «Мегафона», «Билайна» Т2 и МТС. В Новосибирске и Казани — «Мегафона» и МТС, в Самаре — «Билайна» и «Мегафона», в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафона», в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2, в Уфе — МТС, а в Ярославле — «Билайна». Муртазин объяснил, почему обладатели iPhone не смогут оценить преимущества 5G.

«Китайские смартфоны на Android уже поддерживают 5G. Позднее это станет доступно и для обладателей Samsung. Компания Apple ушла из России, поэтому вероятность, что они будут работать и включат 5G для iPhone, нулевая. Хотя там появляется иконка 5G, в реальности скорости нет. Сейчас мы в переходном периоде от четвертого поколения связи к пятому, весь мир прошел через это 6-8 лет назад. Скорость теперь будет выше. Появление 5G разгрузит 4G сети от тяжелых абонентов, которые будут стремиться пользоваться пятым поколением», - сказал он.