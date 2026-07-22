Россиянам рассказали, что делать с ростом тарифов сотовых операторов
В рамках публичного договора абоненты сотовых операторов практически не имеют рычагов влияния на ценообразование, заявил НСН Олег Павлов.
У пользователей практически не имеется способов воздействия на сотовые компании, поднимающие расценки на свои услуги, однако можно попытаться обратиться в Федеральную антимонопольную службу, объяснил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Сотовые операторы повышают цены на услуги. У «Мегафон» с 26 июля некоторые тарифы вырастут на 14%, а стоимость услуг компании «Билайн» уже выросла на 12% с 1 июля, также изменения ожидаются у «ВТБ Мобайл», передают «Известия». В материале отмечается, что по сравнению с прошлым годом темпы роста абонентской платы ускорились, а Федеральная антимонопольная служба уже изучает обоснованность повышения расценок. По словам Павлова, ФАС, по сути, является единственным инструментом влияния на мобильных операторов со стороны потребителей.
«У абонентов каких-то принципиальных рычагов воздействия на оператора нет, но в любом случае есть ФАС, которая уже неоднократно обращала внимание на незаконность необоснованного повышения цен в отдельных случаях. Если у потребителя есть сомнения, что порядок информирования был нарушен или рост цен не обоснован, можно обратиться в ФАС. При наличии оснований к оператору могут быть применены различные меры воздействия, вплоть до предписания провести корректировку. И такое уже неоднократно происходило и в этом году, и в прошлом году. Поэтому мы убеждены, что здесь ситуация находится на контроле у профильных ведомств, и если какие-то действия операторов будут признаны незаконными, то их оперативно скорректируют», — объяснил он.
Общественник добавил, что одним из ключевых оснований для оспаривания повышения тарифов служит нарушение условий информирования об изменении цены.
«При заключении публичного договора присоединения на оказание услуг связи, как правило, возможности абонента ограничены. Но мы знаем, что операторы дорожат многими абонентами, поэтому в индивидуальном порядке обычно удается найти какое-то взаимоприемлемое решение по корректировке повышения стоимости или по сохранению прежних тарифов. Главное условие, при котором можно оспорить повышение цен — если потребитель не был уведомлен об изменении тарифа заблаговременно, в предусмотренном формате. Как правило, это либо SMS-рассылка, либо публикация на сайте оператора в строго определенном месте. Если эти правила нарушаются, то основания для оспаривания есть», — отметил Павлов.
Ранее интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснял НСН, что влияет на рост тарифов мобильных операторов.
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