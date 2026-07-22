Сотовые операторы повышают цены на услуги. У «Мегафон» с 26 июля некоторые тарифы вырастут на 14%, а стоимость услуг компании «Билайн» уже выросла на 12% с 1 июля, также изменения ожидаются у «ВТБ Мобайл», передают «Известия». В материале отмечается, что по сравнению с прошлым годом темпы роста абонентской платы ускорились, а Федеральная антимонопольная служба уже изучает обоснованность повышения расценок. По словам Павлова, ФАС, по сути, является единственным инструментом влияния на мобильных операторов со стороны потребителей.

«У абонентов каких-то принципиальных рычагов воздействия на оператора нет, но в любом случае есть ФАС, которая уже неоднократно обращала внимание на незаконность необоснованного повышения цен в отдельных случаях. Если у потребителя есть сомнения, что порядок информирования был нарушен или рост цен не обоснован, можно обратиться в ФАС. При наличии оснований к оператору могут быть применены различные меры воздействия, вплоть до предписания провести корректировку. И такое уже неоднократно происходило и в этом году, и в прошлом году. Поэтому мы убеждены, что здесь ситуация находится на контроле у профильных ведомств, и если какие-то действия операторов будут признаны незаконными, то их оперативно скорректируют», — объяснил он.