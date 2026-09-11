В Грузии россиянам запретили вход на фестиваль электронной музыки
Организаторы музыкального фестиваля Zion Festival, который пройдет в Грузии, запретили россиянам посещение мероприятия. Об этом сообщается на сайте билетного сервиса TKT.ge.
«Гражданам России вход на фестиваль запрещен», — указано в описании события.
При этом в соцсетях организаторов нет упоминаний о таких ограничениях.
Фестиваль электронной музыки Zion Festival состоится в Тбилиси 25-26 сентября. Участие в нем примут музыканты из Грузии и зарубежных стран.
Между тем депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдых в Шенгенской зоне.
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