Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне

Россия ведет переговоры с властями Китая о создании Русского дома в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, передает РИА Новости.

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«То, что касается Русского дома, мы вели переговоры с мэрией в Даляне, с руководством провинции... но пока до каких-то конкретных договоренностей не дошли», - сообщил Титов.

По его словам, уже существует конкретный объект на Русской улице, где работают русские магазины и расположено здание бывшего русского мэра. Обсуждения с китайской стороной продолжаются.

Ранее стало известно, что в Дамаске возобновит работу Русский дом.

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ФОТО: РИА Новости
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