Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне
Россия ведет переговоры с властями Китая о создании Русского дома в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, передает РИА Новости.
«То, что касается Русского дома, мы вели переговоры с мэрией в Даляне, с руководством провинции... но пока до каких-то конкретных договоренностей не дошли», - сообщил Титов.
По его словам, уже существует конкретный объект на Русской улице, где работают русские магазины и расположено здание бывшего русского мэра. Обсуждения с китайской стороной продолжаются.
Ранее стало известно, что в Дамаске возобновит работу Русский дом.
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