Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне

«То, что касается Русского дома, мы вели переговоры с мэрией в Даляне, с руководством провинции... но пока до каких-то конкретных договоренностей не дошли», - сообщил Титов.

По его словам, уже существует конкретный объект на Русской улице, где работают русские магазины и расположено здание бывшего русского мэра. Обсуждения с китайской стороной продолжаются.

Ранее стало известно, что в Дамаске возобновит работу Русский дом.

