Минспорт лишился права определять порядок допинг-контроля
Министерство спорта России лишилось права осуществления допинг-контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
Документом закрепляется, что допинг-контроль определяется как процесс, в который входит планирование тестов, взятие проб и другие установленные антидопинговыми правилами элементы. При этом общероссийские антидопинговые правила утверждает соответствующая организация - Российское антидопинговое агентство - РУСАДА.
Между тем Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил снять все связанные с допингом санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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