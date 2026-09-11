Минспорт лишился права определять порядок допинг-контроля

Министерство спорта России лишилось права осуществления допинг-контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Документом закрепляется, что допинг-контроль определяется как процесс, в который входит планирование тестов, взятие проб и другие установленные антидопинговыми правилами элементы. При этом общероссийские антидопинговые правила утверждает соответствующая организация - Российское антидопинговое агентство - РУСАДА.

Между тем Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил снять все связанные с допингом санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

