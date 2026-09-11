Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Регулятор указал на существенное усиление текущего ценового давления. Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, в третьем квартале ускорился до 5–6% в пересчёте на год, в первую очередь, «из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях».

«На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция», - говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что годовая инфляция, «по оценке на 7 сентября, составила 6,3%».

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 23 октября.

Ранее в Центробанке заявили о намерении перенести начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».