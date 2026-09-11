Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Совет директоров Центробанка РФ на прошедшем 11 сентября заседании принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне - 14%. Об этом сообщает RT.
Регулятор указал на существенное усиление текущего ценового давления. Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, в третьем квартале ускорился до 5–6% в пересчёте на год, в первую очередь, «из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях».
«На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция», - говорится в сообщении.
В ЦБ добавили, что годовая инфляция, «по оценке на 7 сентября, составила 6,3%».
Следующее заседание по ключевой ставке состоится 23 октября.
Ранее в Центробанке заявили о намерении перенести начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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