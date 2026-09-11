Даже в браке: Что грозит за чтение или скриншот переписки партнера
Игорь Трунов заявил НСН, что чтение личных чатов партнера грозит уголовной ответственностью.
Хорошие отношения и брак не дают право читать личные переписки партнера в его телефоне, а также делать их скриншоты, за это действительно предусмотрена ответственность. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Российский актер Даниил Воробьев подал в суд на экс-супругу Марину Смирнову за то, что она сделала скриншот его переписок, пишет StarHit. После этого ей предъявили обвинения по трем статьям УК РФ ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной) информации, ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138 (нарушение тайны переписки). При этом, по данным адвоката, Смирнова прислала скриншот самому Воробьеву, но не рассылала его третьим лицам. Трунов рассказал, какие основания были у суда для возбуждения уголовного дела.
«Представление, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда переписку кому-то передали, абсолютно неверно. Российское законодательство охраняет не только распространение информации, но и саму тайну доступа к ней. То есть для того, чтобы инкриминировать статью ст. 138, достаточно установить, что человек без согласия владельца ознакомился с перепиской. Пленум Верховного суда прямо разъяснил, что нарушением тайны переписки является не только публикация, но и чтение, копирование и фотографирование чужих сообщений. И ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность не только за распространение информации, но и за незаконное собирание сведений частной жизни. Так что теоретически даже сделанный для себя скриншот может стать предметом уголовно-правовой оценки», — разъяснил он.
При этом адвокат напомнил, что оставленный разблокированный телефон партнера все равно не дает право в него заглядывать.
«Например, для того, чтобы инкриминировать ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», нужно доказать этот факт, а также наступившие последствия этого копирования. Так что аргументы «телефон лежал не отключенным» и «пароль никто не взламывал» от уголовной ответственности не спасают. Пароль от телефона — это юридическая граница, как ключ от квартиры. Любовь и брак не снимают ответственности. Следствию здесь необходимо доказать отсутствие согласия на доступ, умысел. Конечно, если муж с женой постоянно пользовались телефонами друг друга, знали пароли, то о неправомерности говорить гораздо сложнее. Но оставленный дома телефон — это еще не разрешение на чтение переписки даже между супругами», — рассказал Трунов.
Также собеседник НСН объяснил, почему это дело не станет прецедентом и раскрыл, какое наказание грозит экс-супруге актера по возбужденным статьям.
«По части 1-ой ст. 138 лишение свободны сейчас не предусмотрено, только исправительные работы до года и штраф до 80 тысяч рублей. А вот нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает до двух лет лишения свободы как и неправомерный доступ к компьютерный информации. В строгом юридическом смысле это дело не может стать прецедентом. У нас нет прецедентов, у нас в форме прецедента существуют пленумы Верховного суда и его разъяснения, которые подтверждаются президиумом. Каждое из таких дел, особенно если оно затрагивает звездные лица, может стать резонансным ориентиром для последующих», — подытожил Трунов.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что установка прослушивающего устройства — это незаконное вмешательство в частную жизнь и потенциально — преследование.
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