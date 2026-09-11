Хорошие отношения и брак не дают право читать личные переписки партнера в его телефоне, а также делать их скриншоты, за это действительно предусмотрена ответственность. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Российский актер Даниил Воробьев подал в суд на экс-супругу Марину Смирнову за то, что она сделала скриншот его переписок, пишет StarHit. После этого ей предъявили обвинения по трем статьям УК РФ ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной) информации, ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138 (нарушение тайны переписки). При этом, по данным адвоката, Смирнова прислала скриншот самому Воробьеву, но не рассылала его третьим лицам. Трунов рассказал, какие основания были у суда для возбуждения уголовного дела.

«Представление, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда переписку кому-то передали, абсолютно неверно. Российское законодательство охраняет не только распространение информации, но и саму тайну доступа к ней. То есть для того, чтобы инкриминировать статью ст. 138, достаточно установить, что человек без согласия владельца ознакомился с перепиской. Пленум Верховного суда прямо разъяснил, что нарушением тайны переписки является не только публикация, но и чтение, копирование и фотографирование чужих сообщений. И ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность не только за распространение информации, но и за незаконное собирание сведений частной жизни. Так что теоретически даже сделанный для себя скриншот может стать предметом уголовно-правовой оценки», — разъяснил он.

При этом адвокат напомнил, что оставленный разблокированный телефон партнера все равно не дает право в него заглядывать.