Страны БРИКС выступили против введения односторонних торговых санкций

Как пишет РИА Новости, в документе речь идёт в том числе о повышении тарифов и нетарифных мер, «которые искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации». Отмечается, что особенно сильно подобное давление сказывается на странах с развивающейся экономикой.

«Мы вновь заявляем о своей поддержке открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация», - подчёркивается в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад стран БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки» (G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

