Страны БРИКС выступили против введения односторонних торговых санкций
Страны БРИКС в совместном заявлении по итогам встречи Министров финансов и глав центральных банков выступили против введения односторонних мер связанных с торговлей и финансами.
Как пишет РИА Новости, в документе речь идёт в том числе о повышении тарифов и нетарифных мер, «которые искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации». Отмечается, что особенно сильно подобное давление сказывается на странах с развивающейся экономикой.
«Мы вновь заявляем о своей поддержке открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация», - подчёркивается в заявлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад стран БРИКС в рост мировой экономики больше, чем у «Большой семерки» (G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это нонсенс»: Почему Кадыров призвал молодежь Чечни укорачивать бороды
- «С характером»: Синоптик раскрыл особенности нынешнего бабьего лета
- Лукашенко заявил, что пришло время проверить всю белорусскую армию
- Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
- Страны БРИКС выступили против введения односторонних торговых санкций
- В Грузии россиянам запретили вход на фестиваль электронной музыки
- Не для «яблок»: Какие преимущества даст россиянам переход на 5G
- Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне
- Минспорт лишился права определять порядок допинг-контроля
- Даже в браке: Что грозит за чтение или скриншот переписки партнера