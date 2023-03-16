Wildberries начал возвращать деньги владельцам ПВЗ за неверные штрафы
Wildberries сообщил о приостановке новых списаний и возврате денег за некорректные штрафы владельцам ПВЗ, сообщили НСН в пресс-службе компании.
Wildberries сообщил о начале возврата денежных средств за неверные штрафы, а также о приостановке новых списаний за подмену товаров владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили НСН в пресс-службе онлайн-ретейлера.
Владельцы ПВЗ маркетплейса Wildberries направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину из-за новой оферты, вступившей в силу с марта, которая предусматривает огромные и несправедливые, по мнению владельцев ПВЗ, штрафы. Представители компании заявили, что за несколько дней уже вернули более 10 тысяч неверно выписанных штрафов за подмены товаров.
«Ежедневно компания рассматривает порядка 3 тысяч тикетов по проблемным ситуациям. В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», - разъяснили в пресс-службе маркетплейса.
Там также отметили, что WB улучшил канал обратной связи для партнёров компании и усилил контроль за мошенниками.
«Подмены товаров – крайне чувствительная для предпринимателей – продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», - рассказали в компании.
В WB заверили, что в скором времени скорость обработки жалоб увеличится в несколько раз.
Возмущение владельцев ПВЗ маркетплейса вызвала новая оферта, вступившая в силу с марта. Так, WB списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришёл не тот товар или бракованный. Кроме того, собственники пунктов выдачи требуют снизить штрафы за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз (штрафы составляют 100 тысяч рублей), навести порядок с доставкой в ПВЗ со склада, убрать привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу региона. Компания также начала штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его. Владельцы ПВЗ начали забастовку.
Ранее профсоюзы увидели пользу в забастовке пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет НСН.
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