Wildberries начал возвращать деньги владельцам ПВЗ за неверные штрафы

Владельцы ПВЗ маркетплейса Wildberries направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину из-за новой оферты, вступившей в силу с марта, которая предусматривает огромные и несправедливые, по мнению владельцев ПВЗ, штрафы. Представители компании заявили, что за несколько дней уже вернули более 10 тысяч неверно выписанных штрафов за подмены товаров.

«Ежедневно компания рассматривает порядка 3 тысяч тикетов по проблемным ситуациям. В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», - разъяснили в пресс-службе маркетплейса.