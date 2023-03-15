Профсоюзы увидели пользу в забастовке пунктов выдачи заказов Wildberries

Он подчеркнул, что это не первый и не последний случай забастовок.

«Если одна сторона не желает договариваться, то другая сторона вправе решать вопрос другим путем, в том числе во внесудебном порядке путем проведения забастовок. Во всем мире это очень распространено и является проверкой устойчивости системы. В данном случае – системы устойчивости маркетплейсов. Это отрасль новая. Она возникла 5-10 лет назад, и как любая система, со временем будет только усложняться. В область маркетплейсов сейчас уходит вся экономика, поэтому, чем больше таких событий, тем больше отлаживается система», - отметил Галочкин.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что Ассоциация компаний интернет-торговли могла бы разработать стандарты взаимодействия российских маркетплейсов, в частности Wildberries, с пунктами выдачи заказов и потребителями.

