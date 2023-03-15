Профсоюзы увидели пользу в забастовке пунктов выдачи заказов Wildberries

Чем больше забастовок внутри развивающейся отрасли, тем больше отлаживается система, заявил НСН глава Союза профсоюзов Дмитрий Галочкин.

Маркетплейсы предлагают свои правила игры, которые при этом периодически меняют, что создает определенные риски всем, кто с ними работает, заявил в беседе с НСН глава Союза профсоюзов Дмитрий Галочкин.

Так, он прокомментировал забастовку пунктов выдачи заказов Wildberries, которые закрылись во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не перестанет штрафовать их за возвраты товара и брак. По словам Галочкина забастовки рано или поздно должны были начаться.

«Опьянены ростом!»: Союз потребителей предложил АКИТ следить за Wildberries

«Все это должно привести к нахождению компромисса в будущем, чтобы все в дальнейшем было взаимовыгодно и справедливо. Я оцениваю эти забастовки положительно. Все остальные, кто пользуется услугами Wildberries, внимательно следят за тем, как компания обходится со своими клиентами и контрагентами. В интересах самой Wildberries прийти к взаимовыгодному решению», - считает эксперт.

Стали известны требования владельцев ПВЗ Wildberries

Он подчеркнул, что это не первый и не последний случай забастовок.

«Если одна сторона не желает договариваться, то другая сторона вправе решать вопрос другим путем, в том числе во внесудебном порядке путем проведения забастовок. Во всем мире это очень распространено и является проверкой устойчивости системы. В данном случае – системы устойчивости маркетплейсов. Это отрасль новая. Она возникла 5-10 лет назад, и как любая система, со временем будет только усложняться. В область маркетплейсов сейчас уходит вся экономика, поэтому, чем больше таких событий, тем больше отлаживается система», - отметил Галочкин.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что Ассоциация компаний интернет-торговли могла бы разработать стандарты взаимодействия российских маркетплейсов, в частности Wildberries, с пунктами выдачи заказов и потребителями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетИнтернет-торговляПрофсоюзыЗабастовка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры