Профсоюзы увидели пользу в забастовке пунктов выдачи заказов Wildberries
Чем больше забастовок внутри развивающейся отрасли, тем больше отлаживается система, заявил НСН глава Союза профсоюзов Дмитрий Галочкин.
Маркетплейсы предлагают свои правила игры, которые при этом периодически меняют, что создает определенные риски всем, кто с ними работает, заявил в беседе с НСН глава Союза профсоюзов Дмитрий Галочкин.
Так, он прокомментировал забастовку пунктов выдачи заказов Wildberries, которые закрылись во многих регионах России до тех пор, пока маркетплейс не перестанет штрафовать их за возвраты товара и брак. По словам Галочкина забастовки рано или поздно должны были начаться.
«Все это должно привести к нахождению компромисса в будущем, чтобы все в дальнейшем было взаимовыгодно и справедливо. Я оцениваю эти забастовки положительно. Все остальные, кто пользуется услугами Wildberries, внимательно следят за тем, как компания обходится со своими клиентами и контрагентами. В интересах самой Wildberries прийти к взаимовыгодному решению», - считает эксперт.
Он подчеркнул, что это не первый и не последний случай забастовок.
«Если одна сторона не желает договариваться, то другая сторона вправе решать вопрос другим путем, в том числе во внесудебном порядке путем проведения забастовок. Во всем мире это очень распространено и является проверкой устойчивости системы. В данном случае – системы устойчивости маркетплейсов. Это отрасль новая. Она возникла 5-10 лет назад, и как любая система, со временем будет только усложняться. В область маркетплейсов сейчас уходит вся экономика, поэтому, чем больше таких событий, тем больше отлаживается система», - отметил Галочкин.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что Ассоциация компаний интернет-торговли могла бы разработать стандарты взаимодействия российских маркетплейсов, в частности Wildberries, с пунктами выдачи заказов и потребителями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- «Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
- Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск
- Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей
- Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»
- Германия попросила Россию увеличить срок зерновой сделки
- «По фактической инфляции»: Мишустин гарантировал индексацию маткапитала
- Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами РФ
- Пожары угрожают Астраханскому заповеднику международного значения
- Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
- «Такого у нас нет»: Пригожин опроверг задержание в Подмосковье бойца ЧВК «Вагнер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru