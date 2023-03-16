Минтруд заинтересовался скандалом с Wildberries

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве разбираются в ситуации с Wildberries, сообщает РИА Новости.

«Договорятся!»: Большие штрафы Wildberries объяснили стремительным ростом компании

Чиновник указал владельцам компании, что они должны неукоснительно соблюдать нормы Трудового кодекса. Котяков отметил, что совместно с Генпрокуратурой вынесут решения о проверке Wildberries, но только после того, как ознакомятся со всеми заявлениями граждан.

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами.

Пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Отмечается, что заказы выдавать сотрудники отказываются — пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. Гусев заявил, что юристы изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураМинтрудИнтернет-торговля
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры