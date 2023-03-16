Минтруд заинтересовался скандалом с Wildberries
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве разбираются в ситуации с Wildberries, сообщает РИА Новости.
Чиновник указал владельцам компании, что они должны неукоснительно соблюдать нормы Трудового кодекса. Котяков отметил, что совместно с Генпрокуратурой вынесут решения о проверке Wildberries, но только после того, как ознакомятся со всеми заявлениями граждан.
Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами.
Пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Отмечается, что заказы выдавать сотрудники отказываются — пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. Гусев заявил, что юристы изучают ситуацию на возможное нарушение законодательства.
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