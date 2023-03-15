«Много жалоб, встречи в ФАС» : Адвокат оценил перспективы коллективного иска к Wildberries

«Оцениваю перспективы иска как высокие, потому что позиция людей понятна и логична. Действительно, Wildberries зажимает своих посредников, выставляя им ущемляющие условия. Учитывая, что Wildberries является одним из монополистов на рынке, он использует своё доминирующее положение, притесняя других участников рынка. Я общался с людьми, работающими с маркетплейсом. Все говорят, что в ФАСе регулярно проходят встречи с представителями Wildberries. На них очень много жалоб от подрядчиков», - отметил адвокат.

По его словам, в коллективном иске всё изложено чётко и ёмко. Правовед надеется, что суд встанет на сторону пострадавшей стороны.

«Люди отлично организовали совместную работу. Это уже слаженная команда с чёткой стратегией действий. Пострадавшие привлекают юристов, многие из которых готовы помогать. Эксперты сейчас помогают составить обращение, после чего будет подан коллективный иск. Документ находится в общем доступе, с ним может ознакомиться любой. Все открыто и прозрачно, все требования чётко прописаны. Я надеюсь, что суд встанет на сторону истцов, и его решением будут наконец-то остановлены все ужасные условия, связанные со штрафами и так далее», - рассудил собеседник НСН.

По мнению Ерохина, Wildberries совершил очень много ошибок, которые, безусловно, негативно повлияют на репутацию компании.