«Много жалоб, встречи в ФАС» : Адвокат оценил перспективы коллективного иска к Wildberries
Позиция людей понятна и логична, оцениваю перспективы иска как высокие, заявил в эфире НСН адвокат Константин Ерохин.
Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries составляют коллективный иск к компании из-за новой оферты, вступившей в силу с марта. Проектом иска уже делятся в чате недовольных офертой партнёров WB, узнала НСН.
Новая оферта предусматривает огромные и несправедливые, по мнению владельцев ПВЗ, штрафы. Адвокат Константин Ерохин в беседе с НСН высоко оценил перспективы коллективного иска к маркетплейсу Wildberries.
«Оцениваю перспективы иска как высокие, потому что позиция людей понятна и логична. Действительно, Wildberries зажимает своих посредников, выставляя им ущемляющие условия. Учитывая, что Wildberries является одним из монополистов на рынке, он использует своё доминирующее положение, притесняя других участников рынка. Я общался с людьми, работающими с маркетплейсом. Все говорят, что в ФАСе регулярно проходят встречи с представителями Wildberries. На них очень много жалоб от подрядчиков», - отметил адвокат.
По его словам, в коллективном иске всё изложено чётко и ёмко. Правовед надеется, что суд встанет на сторону пострадавшей стороны.
«Люди отлично организовали совместную работу. Это уже слаженная команда с чёткой стратегией действий. Пострадавшие привлекают юристов, многие из которых готовы помогать. Эксперты сейчас помогают составить обращение, после чего будет подан коллективный иск. Документ находится в общем доступе, с ним может ознакомиться любой. Все открыто и прозрачно, все требования чётко прописаны. Я надеюсь, что суд встанет на сторону истцов, и его решением будут наконец-то остановлены все ужасные условия, связанные со штрафами и так далее», - рассудил собеседник НСН.
По мнению Ерохина, Wildberries совершил очень много ошибок, которые, безусловно, негативно повлияют на репутацию компании.
«Такое поведение показывает отношение Wildberries и к клиентам. Если компания так относится к своим поставщикам, то что говорить об обычных покупателях? Можно сколько угодно делать красивые картинки, а в итоге мы видим деспотичную модель – отозвать, забрать, закрыть. Я считаю, что так себя вести в XXI веке неправильно. Нужно вести бизнес более прозрачно и настроить ориентир на своих партнёров», - сказал Ерохин.
Адвокат подчеркнул важность обращений граждан в случае несогласия с политикой компаний. Он выразил мнение, что в будущем подобные моменты будут встречаться всё реже, так как рынок развивается, эволюционирует.
«Мы видим, как у нас рынок растёт и развивается. Это очень хорошо, что есть такие позитивные изменения. Единственное, конечно, жалко, что развитие происходит ценой бизнеса других людей. Но прогресс в любом случае есть. Против монополистов, которые ведут бизнес неправильно, надо объединяться, привлекать юристов, журналистов, обращаться в контролирующие органы и так далее. Я очень рад, что люди не боятся это делать. Желаю им успеха», - резюмировал правозащитник.
Возмущение владельцев ПВЗ маркетплейса вызвала новая оферта, вступившая в силу с марта. Так, WB списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришёл не тот товар или бракованный. Кроме того, собственники пунктов выдачи требуют снизить штрафы за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз (штрафы составляют 100 тысяч рублей), навести порядок с доставкой в ПВЗ со склада, убрать привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу региона. Компания также начала штрафовать владельцев на стоимость заказа, если покупатель вернул бракованный товар или при возврате подменил его. Владельцы ПВЗ начали забастовку.
Ранее профсоюзы увидели пользу в забастовке пунктов выдачи заказов Wildberries.
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