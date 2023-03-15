«Опьянены ростом!»: Союз потребителей предложил АКИТ следить за Wildberries
Необходимо как можно скорее разработать стандарты взаимодействия маркетплейсов с пунктами выдачи, отметил в эфире НСН Петр Шелищ.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) могла бы разработать стандарты взаимодействия российских маркетплейсов, в частности Wildberries, с пунктами выдачи заказов и потребителями, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН.
Накануне SHOT сообщил, что пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Отмечается, что заказы выдавать сотрудники отказываются — пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак. Петр Шелищ отметил, что маркетплейсам требуется регулятор отношений с ПВЗ и потребителями.
«Нужно создавать институты отношений между маркетплейсом и потребителями, и продавцами, и его партнерами по пунктам выдачи. Это требует спокойной работы, подготовки стандартов взаимодействия, аппарата, который будет контролировать соблюдение этих стандартов. Этим могла бы заниматься Ассоциация компаний интернет-торговли. Мы предлагаем свое сотрудничество по крайней мере в части их работы с обращениями потребителей, там тоже много претензий. Они (Wildberries – ред. НСН) опьянены быстрым ростом и не понимают, что сами создают факторы, тормозящие дальнейший рост», - сказал Шелищ.
По его словам, Wildberries переживает «болезнь роста». Шелищ объяснил, что спрос у маркетплейса растет, а сделать так, чтобы качество предложения не снижалось, у него не получается. Также Шелищ призвал ввести механизм, по которому можно будет определить виновного в бракованном товаре.
«Крупнейшие маркетплейсы переживают болезни роста, они очень быстро росли. За прошлый год внутренняя интернет-торговля выросла в полтора раза, а у крупнейших маркетплейсов рост шел еще быстрее. Спрос растет, а сделать так, чтобы качество предложения не снижалось, у них не получается. Нагрузка выросла, это приводит к сбоям. С одной стороны, хочется сказать, что штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак – это совершенно несправедливо, так как виноваты поставщики со склада. Но тут легко спровоцировать и искусить партнеров на всякие неправильные вещи. Здесь нужен механизм выявления виновного, такого у них нет», - указал собеседник НСН.
Кроме того, председатель Союза потребителей выразил уверенность, что в будущем рынок придет к деперсонализации пунктов выдачи. По его словам, в одном пункте выдачи будут принимать заказы от разных маркетплейсов.
«Рынок рано или поздно придет к деперсонализации пунктов выдачи. Кто-то вложился в приобретение собственного помещения или его аренду, оборудовал его для пункта выдачи… А почему он должен работать только с одним маркетплейсом? Рано или поздно это должно стать отдельным бизнесом, самостоятельной отраслью потребительского рынка. Пункты начнут работать с разными маркетплейсами и станут самостоятельной силой», - резюмировал Шелищ.
Ранее бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН также отмечал, что Wildberries очень быстро вырос. Он указывал, что именно отсюда произошло серьезное технологическое и психологическое отставание компании, которое повлекло за собой плохое качество работы и отношение к сотрудникам.
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