«Сколько еще смертей?»: Правительство призвали ввести денатурацию метанола

«Метанол – это самая дешевая органика на данный момент. Он попадает на нелегальный рынок, из него делают незамерзайку, могут продавать где ни попадя. Его очень просто спутать с обычным этиловым спиртом. Мы 20 лет говорим: давайте введем денатурацию метанола. Но почему-то ничего не ввели до сих пор. Все уже придумано и предложено. Ужесточили только уголовную ответственность, но есть проблема в правоприменении этой статьи. Сколько еще должно смертей произойти? У нас ежегодно умирают тысячи человек от отравления метанолом», - сказал Шапкин.

Он отметил, что недавно в России ввели повышенную уголовную ответственность за незаконный оборот метанола. При этом, по словам Шапкина, есть большие проблемы в правоприменении этой статьи.

«Метанол сам по себе является ядом и подлежит строгому учету. У нас введена повышенная уголовная ответственность, где за незаконный оборот метанола люди сядут в тюрьму, если больше двух человек скончались. В случае "Мистера сидра" не понятно, подойдет ли эта статья. Например, Анар Гусейнов (производитель "Мистера Сидра" - ред. НСН) не знал, что там находится метанол. А если нет умысла, то нет и состава преступления», - указал собеседник НСН.

Также Шапкин прокомментировал предложение депутатов о введении госмонополии на производство спирта. По его словам, доминирующее положение на рынке уже и так занимает государственная компания. Кроме того, он рассказал о слабом контроле за спиртом в стране.

«В антимонопольном законодательстве считается, что если свыше 60% сосредоточено у одного игрока рынка, то это фактически уже монопольное положение. У нас есть компания, которая объединяет много пивзаводов. Можно сказать, что доминирующее положение на рынке у госкомпании… Контроль за спиртом неплохой, но он ослаб, в частности, из-за пандемии: много спирта использовалось для производства антисептиков. Возможность производить антисептики давали даже пивоварам», - резюмировал Шапкин.