«Сколько еще смертей?»: Правительство призвали ввести денатурацию метанола
Метанол является самой дешевой органикой: его продают и будут продавать где ни попадя, отметил в эфире НСН Павел Шапкин.
Правительство должно ввести в России денатурацию метанола (изменение цвета или запаха), заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН. Только таким образом можно остановить череду смертей от отравления этим ядом.
Накануне общественники и депутаты Госдумы призвали начать внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков после массовых отравлений граждан в регионах России. Парламентарии от «Справедливой России» также предложили ввести госмонополию на производство спирта. Павел Шапкин отметил, что есть только один способ обезопасить россиян от метанола в алкогольных напитках.
«Метанол – это самая дешевая органика на данный момент. Он попадает на нелегальный рынок, из него делают незамерзайку, могут продавать где ни попадя. Его очень просто спутать с обычным этиловым спиртом. Мы 20 лет говорим: давайте введем денатурацию метанола. Но почему-то ничего не ввели до сих пор. Все уже придумано и предложено. Ужесточили только уголовную ответственность, но есть проблема в правоприменении этой статьи. Сколько еще должно смертей произойти? У нас ежегодно умирают тысячи человек от отравления метанолом», - сказал Шапкин.
Он отметил, что недавно в России ввели повышенную уголовную ответственность за незаконный оборот метанола. При этом, по словам Шапкина, есть большие проблемы в правоприменении этой статьи.
«Метанол сам по себе является ядом и подлежит строгому учету. У нас введена повышенная уголовная ответственность, где за незаконный оборот метанола люди сядут в тюрьму, если больше двух человек скончались. В случае "Мистера сидра" не понятно, подойдет ли эта статья. Например, Анар Гусейнов (производитель "Мистера Сидра" - ред. НСН) не знал, что там находится метанол. А если нет умысла, то нет и состава преступления», - указал собеседник НСН.
Также Шапкин прокомментировал предложение депутатов о введении госмонополии на производство спирта. По его словам, доминирующее положение на рынке уже и так занимает государственная компания. Кроме того, он рассказал о слабом контроле за спиртом в стране.
«В антимонопольном законодательстве считается, что если свыше 60% сосредоточено у одного игрока рынка, то это фактически уже монопольное положение. У нас есть компания, которая объединяет много пивзаводов. Можно сказать, что доминирующее положение на рынке у госкомпании… Контроль за спиртом неплохой, но он ослаб, в частности, из-за пандемии: много спирта использовалось для производства антисептиков. Возможность производить антисептики давали даже пивоварам», - резюмировал Шапкин.
Еще в конце 2016 года Росалкогольрегулирование предложило Минфину и Минпромторгу обязать производителей добавлять в метиловый спирт денатурат — добавку, которая будет вызывать рвотный рефлекс у человека. Подразумевалось, что это может обезопасить людей от отравлений и смерти при неумышленном употреблении метанола.
Однако Минпромторг счел нецелесообразным добавлять денатурат в метиловый спирт. Тогда в Минпромторге решили, что это приведет к потере товарных свойств метанола и сделает невозможным его использование в химической промышленности, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США нужно пойти на диалог с Россией для завершения конфликта на Украине
- Российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе
- Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области
- «Яндекс» в тестовом режиме запустил в Москве роботакси
- Губернатор: ВСУ обстреляли Шебекино «Градами»
- Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной
- Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до соревнований
- Майк Пенс объявил о своём участии в выборах США в 2024 году
- Владимир Толстой: икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию
- В США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru