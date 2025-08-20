Россия предложила повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить российско-украинские переговоры, параллелбно обсудив повышение уровеня глав делегаций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров указал на роль Трампа в возобновлении диалога с Киевом

По его словам, это вписывается в предложение Москвы о создании трёх рабочих групп для переговоров.

«Чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными», - заключил министр.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Киев пока не дал формального ответа на инициативу о создании рабочих групп для переговоров, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры