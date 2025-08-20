Эколог спрогнозировал новые выбросы мазута в Краснодарском крае осенью
Осенние и зимние шторма в Краснодарском крае спровоцируют новые выбросы мазута на пляжи региона, сказал НСН Андрей Пешков.
Август — «тихий сезон» на Черном море, этим и объясняется то, что в Краснодарском крае на протяжении почти месяца не фиксируется новых выбросов мазута. Нефтепродукты снова появятся на пляжах во время осенних штормов. Об этом НСН заявил заслуженный эколог Андрей Пешков.
С 25 июля по 19 августа в Анапе не зафиксировали новых выбросов мазута на берегу. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные ежедневного мониторинга береговой линии. Пешков заявил, что расслабляться не стоит — новые выбросы начнутся осенью и зимой.
«Нефтепродукты еще поднимутся, просто август — “тихий сезон”. Начнутся осенние и зимние шторма, море перебаламутится, и опять появятся нефтепродукты. Понятно, что мазут еще остался. Чем быстрее его достанут, тем менее негативными будут результаты его разлива», — сказал Пешков.
Напомним, чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.
Ранее эколог Георгий Каваносян заявил, что если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в 2026 году.
