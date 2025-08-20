Хакеры заявили о взломе базы ВСУ с данными о погибших и пропавших
20 августа 202515:23
Хакеры из российской группировки KillNet заявили о взломе базы данных Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
По словам хакеров, в ней содержится информацией о 1,7 млн погибших и пропавших украинских военнослужащих.
Отмечается, что также группировка передала агентству фотографии погибших бойдов ВСУ, их документов и свидетельств о смерти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сохранении хакерской угрозы для всех крупных российских компаний, сообщает RT.
