Депутаты: «Мистер сидр» был отмечен региональным знаком качества в 2021 году
Самарское предприятие, которое выпускало напиток «Мистер сидр», имело награды. Об этом сообщили депутаты Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) и Александр Хинштейн (Единая Россия). По данным Матвеева, региональный Минпромторг в 2021 году удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».
Депутат отметил, что к этому моменту на предприятии уже были выявлены нарушения и на производителя были составлены протоколы о распространении контрафактной продукции.
«Где контроль за деятельностью? Как мне сообщают источники, для ухода от налогов барыги сделали несколько фирм в Самаре, а накладные вообще делали на тольяттинскую фирму и вообще там бенефициары — другие люди», — написал Матвеев в своём Telegram-канале. Он также отметил, что предприниматель, курирующий производство алкогольных напитков, тогда отделался судебным предупреждением.
В свою очередь региональный Минпромторг опроверг информацию о том, что у напитка «Мистер сидр» имелся региональный знак качества. В Telegram-канале ведомства сообщается, что производитель сидра ООО «Анди» не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. А знак «Самарский продукт» был присвоен только пиву, производимому ООО «Варка».
Между тем, депутаты Госдумы и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложили возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких спиртных напитков. Соответствующие обращения направлены в Правительство РФ, Генеральную прокуратуру, Минпромторг РФ и Росалкогольрегулирование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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