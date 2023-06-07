Депутаты: «Мистер сидр» был отмечен региональным знаком качества в 2021 году

Самарское предприятие, которое выпускало напиток «Мистер сидр», имело награды. Об этом сообщили депутаты Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) и Александр Хинштейн (Единая Россия). По данным Матвеева, региональный Минпромторг в 2021 году удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

Депутат отметил, что к этому моменту на предприятии уже были выявлены нарушения и на производителя были составлены протоколы о распространении контрафактной продукции.

«Где контроль за деятельностью? Как мне сообщают источники, для ухода от налогов барыги сделали несколько фирм в Самаре, а накладные вообще делали на тольяттинскую фирму и вообще там бенефициары — другие люди», — написал Матвеев в своём Telegram-канале. Он также отметил, что предприниматель, курирующий производство алкогольных напитков, тогда отделался судебным предупреждением.