В Брянской области после удара украинских дронов погиб человек

Украинские FPV-дронов атаковали лесовоз в посёлке Новый Варин Климовского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области разгромили планировавших теракты украинских диверсантов

По его словам, в результате атаки один мирный житель погиб, ещё один мужчина получил ранения.

«Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал глава Брянской области.

Ранее Богомаз заявил, что в результате атака украинского дрона были ранены трое сотрудников «Брянскавтодора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

