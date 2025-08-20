В Брянской области после удара украинских дронов погиб человек
20 августа 202515:54
Украинские FPV-дронов атаковали лесовоз в посёлке Новый Варин Климовского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки один мирный житель погиб, ещё один мужчина получил ранения.
«Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал глава Брянской области.
Ранее Богомаз заявил, что в результате атака украинского дрона были ранены трое сотрудников «Брянскавтодора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
