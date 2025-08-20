Россиян предупредили о «беспризорниках» из-за запрета учиться в школе без русского языка
Мало того, что теперь Россию наводнят «брошенные» дети, которых не приняли в российские школы без знания языка, так еще и их родителям будет грозить выдворение, заявил НСН Вадим Коженов.
В связи запретом принимать детей мигрантов в школу без знания русского языка, возможно, скоро в России снова появится понятие «беспризорник», а родителей будут выдворять из страны за то, что их дети не посещают школу. Об этом НСН рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
После введения запрета принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка число детей иностранцев, допущенных до обучения, значительно снизилось, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во-первых, во многих регионах дети мигрантов не смогли подтвердить знание языка, а во-вторых, часть родителей-мигрантов не подавала документы, поскольку находится в стране нелегально. Коженов рассказал о возможных последствиях.
«Во-первых, я с июня говорю, что, возможно, у нас опять скоро появится в обиходе давно забытое слово «беспризорник», которое после военных лет мы давно уже не слышали, но все к этому идет. И второй момент — это то, что там, конечно, есть еще нездоровый, с точки зрения здравого смысла, метод: у нас предусмотрена ответственность для родителей, если их дети не ходят в школу. Получается, что за два любых правонарушения у нас иностранцев выдворяют из страны. Соответственно, скорее всего, эти дети, которых не взяли в школу, вместе с родителями будут вынуждены уехать», - рассказал он.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
