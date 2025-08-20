Роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому они нескоро вызовут массовый спрос, рассказал сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев в разговоре с НСН.

В России в ближайшие 3-4 года в свободной продаже появятся антропоморфные роботы, которые без труда и ошибок смогут выполнять практически весь бытовой спектр возможностей обычного человека. Об этом агентству «Москва» рассказал директор по развитию компании QUBOT Андрей Сорокин. Кивокурцев не согласился с таким мнением.