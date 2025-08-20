Дорогое удовольствие: Россияне не скоро заведут роботов-помощников
Бытовая техника выше определенной стоимости не привлекает интерес покупателей, а роботы еще долго будут дорогими, заявил НСН Олег Кивокурцев.
Роботы-помощники являются дорогим и невостребованным товаром на рынке робототехники, поэтому они нескоро вызовут массовый спрос, рассказал сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев в разговоре с НСН.
В России в ближайшие 3-4 года в свободной продаже появятся антропоморфные роботы, которые без труда и ошибок смогут выполнять практически весь бытовой спектр возможностей обычного человека. Об этом агентству «Москва» рассказал директор по развитию компании QUBOT Андрей Сорокин. Кивокурцев не согласился с таким мнением.
«С точки зрения практического применения не стоит ожидать массового появления антропоморфных роботов в повседневной жизни. Существует практика, согласно которой устройства становятся популярными в домах, если их стоимость не превышает 2000 долларов. Обратите внимание, что в квартирах редко встречаются бытовые приборы, цена которых выше этой суммы. На сегодняшний день ни один антропоморфный робот не укладывается в этот ценовой диапазон, и, следовательно, его использование в быту остается недоступным для большинства пользователей в течение следующих пары десятилетий», — подчеркнул он.
Бизнесмен добавил, что сейчас на рынке человекоподобных роботов нет «гонки вооружений», так как это не самая выгодная отрасль.
«Многие пытаются вновь вовлечь российских инженеров в различные гонки, стремясь конкурировать с американскими и китайскими компаниями. Однако важно понимать, что на сегодняшний день в сфере антропоморфных роботов отсутствует устойчивая экономика. Эта гонка не имеет реальных призов в конце. Все существующие корпорации тратят десятки миллионов долларов на процессы, которые не востребованы в реальной промышленности. В настоящее время основная экономика сосредоточена на промышленных роботах, способных перемещать грузы и выполнять задачи, такие как сварка и покраска, где есть практическое применение и экономическая обоснованность», — заключил он.
Ранее разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый ответил НСН, когда нейросеть станет умнее человека.
