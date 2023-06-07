СМИ: В России предложили возобновить внеплановые проверки изготовителей пива

Как отметил глава ОПИ Олег Павлов, не менее 71% производителей пива и пивной продукции в РФ работают с нарушениями обязательных требований, пишет РИА ФАН. В частности, 48% компаний допускают недостоверное декларирование объемов производства, 31% — выпускают продукцию ненадлежащего качества.



Депутаты Госдумы предлагают принять более жесткие меры в отношении производителей спиртного. В обращении лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой к премьер-министру Михаилу Мишустину отмечается, что действующие нормы, касающиеся производства алкогольных напитков, могут создать риски рецидива ЧП в будущем. Парламентарии предлагают в том числе отменить мораторий на проверки бизнеса.

«Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета», — говорится в обращении.

