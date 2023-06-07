Метанол нашли в крови у всех отравившихся сидром

Метанол обнаружили в крови у всех отравившихся сидром в городах России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?

Всего из-за суррогатного спиртного пострадали 90 человек, из них — четверо несовершеннолетних. Погибли 29 человек.

Больше всего отравившихся в Ульяновской области - 59 человек, 20 из них скончались.

По последним данным, количество погибших от отравления поддельным сидром в Самарской области выросло до девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АлкогольОтравление

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