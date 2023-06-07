Метанол нашли в крови у всех отравившихся сидром
7 июня 202301:25
Метанол обнаружили в крови у всех отравившихся сидром в городах России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Всего из-за суррогатного спиртного пострадали 90 человек, из них — четверо несовершеннолетних. Погибли 29 человек.
Больше всего отравившихся в Ульяновской области - 59 человек, 20 из них скончались.
По последним данным, количество погибших от отравления поддельным сидром в Самарской области выросло до девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Метанол нашли в крови у всех отравившихся сидром
- Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков
- Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН
- Арестован подросток, поджегший школьника
- Количество погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до 9 человек
- Депутаты попросили Зеленского запретить каноническую УПЦ
- Небензя назвал цели Киева при подрыве Каховской ГЭС
- Картаполов: СМС-оповещение не приравняют к повестке
- Белый дом отказался назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
- Власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru