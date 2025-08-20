Гидролог объяснил, как поднять уровень воды в Волге
Планы по углублению судоходных каналов не помогут реке, нужно использовать другие методы, заявил НСН Сергей Беднарук.
Чтобы восстановить уровень воды в Волге, необходимо не углублять каналы, а изолировать заливы, рассказал начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.
Правительство предлагает отказаться от идеи продолжения углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала для поддержания проходной осадки судов на уровне 4,5 м. Причина в том, что работы слишком затратные, а бюджетного эффекта практически нет. С другой стороны, участники рынка считают, что проект принесет пользу, так как растет грузооборот и торговля с Ираном, сообщает «Коммерсантъ». Гидролог встал на сторону государства в этом споре.
«Не уверен насчет целесообразности углубления. Изначальный проект предполагал, что смогут поддерживать осадку в пять метров, что на полметра меньше заявленного. Правильнее было отсечь часть воды из Кизлярского залива и поддерживать постоянные уровни воды в Каспийском море для обеспечения судоходства. Углубление — это огромные объемы работ, но тут вопрос, что именно хотят сделать. Собираются тратить деньги и возводить комплекс гидротехнических сооружений по обводнению. Я называю это Панамским или Суэцким каналом, так как по параметрам и размерам это соответствует таким проектам, но эффект мизерный, если вообще он есть. Экспертизу эта инициатива не прошла, так как полностью отсутствует какое-либо экономическое, водохозяйственное или экологическое обоснование», — указал он.
Ранее Беднарук объяснил НСН, почему исчезают волжские щуки.
