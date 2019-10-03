Скачка цен к Новому году не будет. Эксперт напомнил о безденежье россиян
Председатель Союза потребителей России рассказал НСН, почему торговые сети сдерживают рост цен, и к чему это приведёт.
Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли. В организации отмечают, что рост цен остаётся в пределах инфляции, а сами торговые сети прилагают усилия, чтобы сдержать повышение ценника. Больше всего подорожанию подвергнуться мясо птицы, сахар и яйца.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН подтвердил информацию и отметил, что сдерживать цены торговые сети побуждает нужда в выручке. В условиях отсутствия роста реальных доходов населения иного пути оставаться на плаву у ритейлеров просто нет. А это, в свою очередь, ведёт к новому витку противостояния торговых сетей и поставщиков.
«Могу подтвердить, что это в пределах нормы, потому что это не выше общего уровня инфляции, не выше индекса потребительских цен. Что касается того, сдерживает ли торговля рост цен, я тоже в этом не сомневаюсь, просто потому, что её к этому подталкивает сокращение спроса. Реальные доходы сокращаются, а торговля же живёт с оборота, поэтому она, конечно, заинтересована в том, чтобы сдерживать рост цен. И из-за этого постоянные конфликты с поставщиками, которые обижаются и жалуются в органы исполнительной и законодательной власти, что торговля их кошмарит. Сейчас начнётся новая договорная кампания, опять будут конфликты, потому что крупные торговые сети не хотят принимать те цены, которые предлагают поставщики. Заставляют их цены опускать», — описал Шелищ ситуацию.
Однако главному опасению россиян, что в канун Нового года цены на продукты ожидаемо взлетят, не суждено оправдаться, успокоил эксперт. Причина тому далеко не самая радостная — денег у населения нет, и не предвидится.
«Думаю, что резкого скачка цен к концу года ожидать не стоит. Уже в прошлом году было видно, что сокращаются предновогодние расходы. Нет источника, для расходов нужны доходы, а их нет. Нет у людей больше денег», — заключил Шелищ.
Ранее россиян предупредили о росте цен на молочные продукты в ноябре на 10-12%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Отмечалось, что к росту цен приведёт запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на данный вид продукции, который намечен на конец этой осени. Кроме того, этот этап накладывается на эксперимент по маркировке молочных товаров. О том, что ждёт россиян, если эксперимент будет запущен в полную силу, НСН рассказала исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая.
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