Скачка цен к Новому году не будет. Эксперт напомнил о безденежье россиян

«Могу подтвердить, что это в пределах нормы, потому что это не выше общего уровня инфляции, не выше индекса потребительских цен. Что касается того, сдерживает ли торговля рост цен, я тоже в этом не сомневаюсь, просто потому, что её к этому подталкивает сокращение спроса. Реальные доходы сокращаются, а торговля же живёт с оборота, поэтому она, конечно, заинтересована в том, чтобы сдерживать рост цен. И из-за этого постоянные конфликты с поставщиками, которые обижаются и жалуются в органы исполнительной и законодательной власти, что торговля их кошмарит. Сейчас начнётся новая договорная кампания, опять будут конфликты, потому что крупные торговые сети не хотят принимать те цены, которые предлагают поставщики. Заставляют их цены опускать», — описал Шелищ ситуацию.

Однако главному опасению россиян, что в канун Нового года цены на продукты ожидаемо взлетят, не суждено оправдаться, успокоил эксперт. Причина тому далеко не самая радостная — денег у населения нет, и не предвидится.

«Думаю, что резкого скачка цен к концу года ожидать не стоит. Уже в прошлом году было видно, что сокращаются предновогодние расходы. Нет источника, для расходов нужны доходы, а их нет. Нет у людей больше денег», — заключил Шелищ.